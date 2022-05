Sampdoria, Giampaolo: "La Lazio è una squadra forte, ha una matrice del pensiero di Sarri"

GENOVA- L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. "Il nostro campionato non si conclude con la vittoria del derby: è stato un tassello, ma dobbiamo ancora fare punti per ottenere la salvezza. Dobbiamo pensare di giocare le nostre partite e non quelle degli altri. Dobbiamo pensare a quello che è il nostro percorso e non fare calcoli, perché il pallone rotola e non si sa mai dove va a finire".