Samp, Giampaolo: "Salvezza? Contro la Fiorentina. La squadra mi è piaciuta"

ROMA - Al termine della sfida persa (2-0) in casa della Lazio, Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto: "Non ho da rimproverare niente alla squadra, perchè la partita è stata disputata con giudizio, al netto della qualità della Lazio. Abbiamo subito un gol su punizione, dopo aver avuto le nostre occasioni. La squadra non mi è dispiaciuta, sul piano tecnico e di quanto creato abbiamo fatto molto meglio rispetto alle altre partite. Candreva? La mattonella di Candreva è quella lì, è il suo istinto naturale e ha tutte le possibilità per rendere al meglio. Audero? Dopo l'infortunio l'ho fatto rientrare a Venezia perchè pensavo che potesse essere la sua partita. Senza nulla togliere a Falcone che quando ha giocato ha fatto molto bene. Ho due portieri affidabili. La classifica? C'è da fare qualche punto, ora bisogna prepararci al meglio. La prossima con la Fiorentina è probabilmente decisiva".