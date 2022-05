Sampdoria, Giampaolo: Fiorentina? La testa ha fatto la differenza

GENOVA - "Le partite, quando lotti per la salvezza, diventano difficili. La squadra ieri si è salvata e oggi ha fatto la partita migliore. A fare la differenza è stato il carico mentale, come si è visto per la Fiorentina. Deve essere un insegnamento per tutti, la capacità di gestire le pressioni". Lo ha dichiarato il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, dopo la gara con la Fiorentina: "Sassolini dalla scarpa? Essere criticato è il mio mestiere, non me ne sono mai lamentato. E le risposte più belle me le danno sempre i giocatori. Il rinnovo non vuol dire nulla, la salvezza era la cosa più importante, poi si vedrà, ci sarà tempo per discutere e ragionare. L'emergenza l'abbiamo vissuta quattro mesi fa, per la storia della Samp 36 punti comunque sono pochi. Adesso ripartiamo con idee chiare, tocca al club. L'ultima con l'Inter? In questi anni è cambiata la filosofia, i risultati scontati non ci sono. Sono finiti i luoghi comuni, è tutto aperto ed è giusto che si giochi fino alla fine", ha concluso Giampaolo.