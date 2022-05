Sensi torna all'Inter ma pensa ai tifosi della Samp: "Per sempre uno di voi"

Stefano Sensi torna all'Inter per fine prestito. Non prima di un messaggio d'amore via Instagram ai tifosi della Sampdoria. Il centrocampista ex Sassuolo ha indossato la maglia blucerchiata dallo scorso 6 febbraio fino al 30 aprile prima di fermarsi per infortunio perdendo le ultime tre gare di campionato (a San Siro, domenica, era in panchina). Un computo complessivo che parla di 11 presenze e un gol in Serie A realizzato proprio nella gara di esordio con la nuova maglia (e, guarda un po', proprio contro il Sassuolo), peraltro subito dopo essere andato a segno in Coppa Italia con l'Inter nella gara di San Siro contro l'Empoli.