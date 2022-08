Sampdoria, Giampaolo: "Reggina solida, siamo pronti"

GENOVA - "Mi aspetto una partita seria". Lo ha dichiarato il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo alla vigilia della prima sfida ufficiale dei blucerchiati, impegnati domani in Coppa Italia al Ferraris (ore 21.15) contro la Reggina: "Già durante le amichevoli ho visto l’atteggiamento giusto da parte dei ragazzi. Adesso però si scende in campo per un trofeo importante e noi siamo pronti a giocare bene la nostra partita. La Reggina - prosegue Giampaolo - non è una squadra materasso, non affrontiamo una formazione di dilettanti bensì di Serie B, con calciatori importanti che hanno giocato anche in A La squadra però ha lavorato molto bene in queste settimane e mi reputo soddisfatto di come arriviamo a questo appuntamento. Ad arbitrare sarà una donna? Se è stata designata per dirigere una partita importante vuol dire che ha qualità per farlo, sicuramente non le è stato regalato nulla".