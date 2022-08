Sampdoria, Giampaolo: "Penalizzati. Il Var non può annullare il gol di Caputo"

GENOVA - Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha commentato il ko casalingo contro l'Atalanta. I blucerchiati non partono bene e dovranno rifarsi nel prossimo impegno di campionato contro la Juventus. "La squadra mi è piaciuta , ma sono deluso per il risultato e avvilito -ha detto Giampaolo- ho bisogno di qualche giorno per recuperare questa sconfitta perché credo sia immeritata. La Sampdoria è stata penalizzata e su questo non c'è dubbio. Hanno annullato un gol che se l'avesse fatto l'arbitro l'avrei accettato, ma l'intervento del VAR mi lascia molto perplesso, visto che Rocchi ha dichiarato di voler eliminare i rigorini. A parti invertite non penso avessero concesso il rigore. La Samp avrebbe meritato un risultato positivo a cospetto di una squadra forte come l'Atalanta. Gli aspetti positivi sono tanti, ma questi non devono alleviarci la pena altrimenti perdi due volte. E' giusto recriminare per una sconfitta così, davanti a questo pubblico e dopo una prestazione così è un gran peccato. Quagliarella e Sabiri sono stati bravissimi a creare occasioni nitide. Io devo lavorare anche sul morale di questa squadra. Un risultato positivo oggi ci avrebbe dato un'importante iniezione di fiducia. Djuricic? Giocatore forte, ma è ancora indietro sul piano fisico rispetto agli altri, è con noi da poco. Juventus? e' un avversario difficile, ma in serie A non ci sono partite facili. Se giochi bene, ottieni risultati. La prossima la giocheremo con più veleno".