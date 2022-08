Sampdoria, rottura meniscale per De Luca: operazione in vista

GENOVA - Operazione in vista per Manuel De Luca: dal sito ufficiale della Sampdoria si apprende infatti che "gli accertamenti diagnostici e il controllo specialistico effettuati dal prof. Claudio Mazzola, consulente ortopedico del club, hanno confermato la rottura meniscale esterna del ginocchio sinistro del calciatore Manuel De Luca. L’attaccante sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico". Intanto la Sampdoria si prepara al prossimo impegno di campionato, contro la Juventus: in mattinata i blucerchiati si sono dedicati a una seduta principalmente tattica. Relativamente ai singoli, a parte De Luca rimasto a riposo, Andrea Conti e Simone Trimboli hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero. Domani è in programma una nuova seduta mattutina. A seguire, alle 12, la conferenza stampa del tecnico Giampaolo.