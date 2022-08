Samp, a parte Conti e Trimboli. Per De Luca operazione al menisco riuscita

GENOVA - Dopo l'ottimo punto conquistato contro la Juve, la Sampdoria è tornata subito in campo in mattinata. Come di consueto, Giampaolo e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: da un lato i blucerchiati maggiormente impiegati con la Juve che hanno svoto una seduta di scarico e cure in particolare Rincon uscito anzitempo dal campo; dall’altro gli altri componenti della rosa, che hanno svolto un allenamento completo. Differenziato per Andrea Conti; programma di recupero per Simone Trimboli. Inoltre, la società ha comunicato che "Manuel De Luca è stato sottoposto a Roma all’intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita a Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita: l’attaccante potrà pertanto iniziare da subito il percorso riabilitativo".