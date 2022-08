Samp, Giampaolo post Salernitana: "Siamo stati presuntuosi. Primo gol irregolare"

SALERNO - Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria ha commentato il pesnate ko in casa della Salernitana. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport. "A mio avviso è una partita incommentabile, abbiamo peccato di presunzione, una squadra come la nostra deve avere un livello d'umiltà eccellente. L’abbiamo bucata sotto ogni punto di vista, la Salernitana ci ha surclassato sia mentalmente che fisicamente, dobbiamo fare mea culpa, c’è stata tanta presunzione. Faccio fatica a dare un giudizio tecnico. Non possiamo recriminare nulla, il fuorigioco sul primo gol però è evidente perché la linea è sbagliata dalla mia prospettiva, ma non puoi recriminare, devi andare zitto a casa. Per guadagnarti un pezzetto di credibilità devi sputare sangue, devi ammazzarti di lavoro".