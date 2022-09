Amione: "Sampdoria, che onore! Darò tutto per questa maglia"

GENOVA - Bruno Amione è un nuovo calciatore della Sampdoria. Il difensore che si unisce alla colonia argentina dei blucerchiati e che ha già debuttato in serie A con la maglia del Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club ligure. Ecco cosa ha detto: "Arrivare alla Sampdoria per me è un onore. Devo lavorare e dimostrare quello di cui sono capace e di meritarmi un club tanto importante. Sono un difensore che va forte, con tanta voglia e darò tutto per questa maglia: il mio obiettivo principale è quello di aiutare la squadra".