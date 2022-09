Samp, Giampaolo: "Spezia? In palio punti pesantissimi. Colley? E' convocato"

GENOVA - A La Spezia in cerca di riscatto e punti. La Sampdoria non ha altre scelte e vuole espugnare il Picco, dopo buone prestazioni, pareggi di una certa importanza con Juve e Lazio, ma anche il tracollo di Salerno (4-0) e la brutta sconfitta di Verona. Marco Giampaolo, tecnico dei blucerchiati ha inquadrato con queste parole la partita di domani: "I ragazzi lavorano e fanno le cose per bene. Ci tengo a ribadirlo ancora: la nostra è una buona squadra. Paghiamo una partita sbagliata e l'aver raccolto pochi punti rispetto alle prestazioni offerte in campo. Ora è il momento di fare punti perché aiutano a lavorare e giocare meglio". Quindi, la posta in palio contro lo Spezia è alta: "La partita è pesante, molto importante a livello di punti. Affronteremo una squadra con una precisa identità. Conterà l'aspetto mentale, la rabbia, la determinazione, la personalità, l'audacia che riusciremo a mettere in campo; tutti aspetti che fanno la differenza. Mi auguro che la squadra possa fare una partita ambiziosa per sé stessa e per la maglia che indossa. Colley? E' recuperato. Stamattina ha fatto l'allenamento. Finora si è allenato a spizzichi e bocconi ma oggi ha fatto la partitina. E' convocato. Winks come sta? Sta seguendo un programma di lavoro differenziato. Non so quando tornerà a disposizione. Spero possa rientrare in squadra dalla settimana prossima ad allenarsi. I tempi non li conosco".