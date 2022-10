Crisi Samp, fallimento Giampaolo: esonerato! Ranieri in corsa

GENOVA - Una brutta domenica di calcio, l'ennesima per la Sampdoria, uscita sconfitta dal Monza e dai fischi di Marassi.

Sprofondano i blucerchiati, che hanno racimolato appena due punti in otto partite e a farne le spese è il tecnico Marco Giampaolo, visti gli innumerevoli problemi palesati da una squadra incapace di reagire. Ora sulla panchina della Samp potrebbe essere richiamato addirittura Roberto D'Aversa (ancora a libro paga fino a giugno), oppure la società potrebbe puntare su un ritorno e cioè su un tecnico d'esperienza (che conosce la piazza) come Claudio Ranieri. C'è da risalire in fretta la china, onde evitare spiacevoli sorprese a fine stagione.