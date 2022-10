Samp, terapie per Murillo. Programmi di recupero per Winks e De Luca

GENOVA - Proseguono gli allenamenti della Sampdoria di Dejan Stankovic per preparare il match interno in campionato contro la Roma. L'ex Lazio e Inter ha debuttato sulla panchina dei blucerchiati ottenendo un punto al Dall'Ara contro il Bologna dell'altro ex eroe del Triplete nerazzurro, Thiago Motta. Lunedì in programma la sfida alla Roma di Josè Mourinho, ex allenatore di Stankovic ai tempi dell'Inter. Intanto, Winks e De Luca proseguono con i loro programmi di recupero. Per Murillo solo terapie.