Lanna: "La Samp può mettere in difficoltà la Roma"

ROMA - Marco Lanna, ex difensore della Roma, presidente della Sampdoria. Stasera le due squadre si affronteranno a Marassi, nel giorno del debutto casalingo di Stankovic: «E’ una sfida difficile, da affrontare tutti i giorni combattendo. Finora siamo rimasti in piedi. Alla salvezza ci credo assolutamente, la squadra ha le potenzialità per venire fuori e Stankovic può essere l’uomo giusto per farla esprimere al meglio».

L’ultimo posto, con la Cremonese che ha pareggiato, fa scattare l’allarme.

«Sapevamo che sarebbe stato difficile, già prima di cominciare questo campionato. Ma non dobbiamo guardare la classifica e i risultati delle altre. Pensiamo a una partita per volta. In questa ci sarà l’esordio di Stankovic a Marassi, ci sono tanti motivi per fare bene. Affronteremo una squadra che, al netto degli infortuni, ha giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento». Perchè Stankovic?

«Ne parlai con Branca in un torneo di vecchie glorie. Quando ho incontrato Dejan ho capito che era la persona giusta. Con Branca ho giocato insieme nella Samp e nella Roma, abbiamo mantenuto un bel rapporto. Ha avuto ragione, Stankovic può tirarci fuori da questa situazione, ha personalità e carisma come quando giocava. E’ un trascinatore, ha grandi motivazioni e grande voglia. Può tirarci su a livello caratteriale e di gioco, nelle ultime partite c’erano state difficoltà dal punto di vista psicologico. A Bologna già si è visto qualcosa».