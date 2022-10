Caso Samp, bufera dopo la contestazione a Ferrero

INVIATO A GENOVA - «Se non troviamo 40 milioni, falliamo». La tensione è altissima in casa Sampdoria . E l’ultimo posto in classifica con 3 punti in 10 giornate è l’ultimo dei problemi . Sono le grane finanziarie a preoccupare la nuova governance societaria, obbligata a gestire la transizione. E soprattutto la transazione, che è appesa a offerte fantomatiche. Lunedì, durante la partita con la Roma, i tifosi della gradinata sud si sono scagliati contro Massimo Ferrero , comparso allo stadio di Marassi dopo molti mesi. Alcuni di loro hanno provato ad avvicinarlo con atteggiamenti minacciosi, obbligando la Digos a intervenire: Ferrero, che è ancora il proprietario della Samp affidata all’amministrazione di un trustee, è stato accompagnato all’uscita sotto scorta.

Ferrero allo stadio, il comunicato del club

La sfuriata

La situazione esplosiva ha generato un incredibile sfogo in sala stampa, subito dopo le conferenze di Mourinho e Stankovic. A parlare con toni accorati, davanti a diversi giornalisti, è stato il consigliere Gianni Panconi, l’uomo «che mette le firme» in questo momento così complesso. Non era un’intervista, ma neppure un colloquio riservato. Era un chiarimento pubblico, ecco. Il suo intento era spiegare le difficoltà, difendere il lavoro dell’attuale amministrazione, che sta cercando in ogni modo di cercare un acquirente per la Sampdoria. Ma le esigenze di cassa si fanno sempre più stringenti, a causa delle richieste dei creditori di Ferrero. Quei «40 milioni» ai quali si riferisce Panconi sono vitali per la sopravvivenza immediata del club. Che a questo punto rischierebbe di uscire dal calcio professionistico: «E l’anno prossimo ci ritroviamo a giocare a Vado». Cioè Vado Ligure, il comune del savonese dove la squadra locale gioca in Serie D. Il Vado è famoso per essere stato il primo club a vincere la Coppa Italia, nel 1922, ma in questo discorso è stato tirato in ballo come spauracchio: la Sampdoria, se dichiarata fallita, dovrebbe ripartire dai campionati dilettantistici.

Il personaggio

Panconi, che ha dato vita a un monologo di dieci minuti nei quali ha spesso alzato la voce, è un manager piuttosto conosciuto a Genova. Suo padre Renato, primario di pediatria, è diventato popolare grazie a Fabio Fazio e alla trasmissione “Quelli che... il calcio” come tifoso sampdoriano. E lui stesso, Gianni, ha cementato un’amicizia con il conduttore. La sua ascesa dirigenziale è stata favorita dall’ingresso nell’agenzia Ernst&Young: in quel periodo Panconi trattò il passaggio di consegne da Ferrero alla cordata che faceva capo a Gianluca Vialli. Effettuò anche la due diligence sui conti del club, che costerebbe intorno ai 200 milioni debiti inclusi. Ma i soldi ancora non ci sono. E Ferrero? Continua a monitorare la situazione come soggetto interessato. Sarebbe stato lui, con il placet del Cda, a incontrare Stankovic a Milano per affidargli la squadra e tentare di salvare almeno la stagione sportiva.

La distanza

Non ci sono più certezze. Tanto è vero che ieri il Cda ha diramato un comunicato, firmato anche dal presidente Lanna, nel quale prende le distanze dal patron: «La presenza allo stadio del signor Massimo Ferrero non era programmata né in alcun modo avallata dal Consiglio stesso né da alcun dipendente della società. Il Cda ribadisce di aver sempre operato in totale unità, indipendenza e autonomia nella gestione della società. Nei prossimi giorni il Cda compatto verificherà se sussistono ancora le condizioni per la prosecuzione del proprio incarico».