Sampdoria, Stankovic: "La Cremonese? Come un derby. Vogliamo la prima vittoria"

GENOVA - "Questa partita è come un derby, un derby delle ultime in classifica, e come un derby può decidersi per un episodio. ervirà altissima concentrazione e noi saremo pronti. Dobbiamo cercare di essere uniti in qualsiasi momento della partita. I ragazzi mi hanno dimostrato disponibilità ed enorme voglia di miglioramento: ora dobbiamo sfruttarle per conquistare la prima vittoria. Sono il primo a crederci". Queste le parole di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, alla vigilia del match contro la Cremonese. "Abbiamo ottenuto il passaggio del turno in Coppa Italia ed era la cosa più importante - aggiunge Stankovic -. Bisogna ricordare che abbiamo fatto ampio turnover. I ragazzi hanno dato il massimo senza mai mollare. Adesso cerchiamo la prima vittoria, metteremo tutte le nostre forze per ottenerla". Sulla Cremonese: "Squadra diretta con giocatori forti e veloci, in particolare davanti. Non hanno raccolto i punti che meritavano. I nostri tifosi ci seguiranno in massa? Lo so, già a Bologna sono rimasto sorpreso in positivo, ma soprattutto mi hanno stupito con l’Ascoli. Orgoglio è una parola importante, ho detto che va difeso perché ci sono tanti tifosi dietro questi colori".