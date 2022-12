Amichevole, la Sampdoria fa 2-2 con l'Adana di Montella: a segno Caputo e Murillo

ADANA (Turchia) - La Sampdoria pareggia 2-2 contro l'Adana Demirspor dell'ex Vincenzo Montella nella seconda uscita amichevole nel ritiro di Adana. I blucerchiati di Stankovic, dopo la larga vittoria (5-1) nel test contro i sudafricani del TS Galaxy, vanno sotto nel punteggio al 27': Audero si supera sulla conclusione di Akbaba, ma Yildiz sulla ribattuta insacca in rete. Arriva subito la risposta della Samp. Al 33' pareggia i conti Caputo che, sugli sviluppi di un corner, si libera di Cokcalis e batte Ozbir con una grande conclusione al volo. I blucerchiati ribaltano il match con il colpo di testa vincente di Murillo su corner di Gabbiadini. Nel corso della ripresa Audero compie due importanti interventi per salvare i suoi, ma non può nulla quando al 49' segna l'ex centrocampista del Napoli, Gokhan Inler, per il pareggio dell'Adana.