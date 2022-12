Cessione Sampdoria: decisiva l'assemblea di inizio gennaio

GENOVA - Una prima svolta nella vicenda della cessione della Sampdoria ci potrebbe essere il 5 gennaio quando dovrebbe svolgersi in prima convocazione l'assemblea degli azionisti, la sensazione è quella che Merlyn Partners, guidato da Alessandro Barnaba, non voglia andare oltre quella data. Il manager voleva chiudere l'operazione dell'aumento di capitale - 30 milioni a cui ne avrebbe aggiunti altri 20 - in tempi brevissimi anche per avere la possibilità di intervenire nella finestra del mercato invernale.