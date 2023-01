La Sampdoria ricorda Vialli: lacrime al Ferraris con i compagni dello scudetto

GENOVA - Non si spegne di certo l'onda lunga del dolore per la scomparsa prematura di Gianluca Vialli: oggi, prima del match della Sampdoria contro l'Udinese al Ferraris, Marco Lanna, assieme ai compagni di squadra dello storico Scudetto blucerchiato, ha reso omaggio al bomber. Si sono stretti in un abbraccio in campo, oltre al presidente, Fausto Pari, Toninho Cerezo, Moreno Mannini, Ivano Bonetti, Giovanni Invernizzi, Marco Branca, Pietro Vierchowod, Fausto Salsano, Gianluca Pagliuca, Luca Pellegrini, Giuseppe Dossena e Attilio Lombardo con Roberto Mancini collegato in videochiamata. E nell'abbraccio Marco Lanna ha letto una toccante lettera di ricordo: "Ciao Luca, ti abbiamo pensato tantissimo. Ti abbiamo cercato nei filmati. Abbiamo rivisto i tuoi gol. Le tue acrobazie. Abbiamo ricordato che compagno che eri e cosa sei stato. Abbiamo sentito più volte le tue parole emozionanti: “Ho firmato per noi”. Ti abbiamo cercato nelle lacrime, ti abbiamo cercato nelle innumerevoli parole e gesti che hai fatto durante la tua battaglia. Nessuna autocommiserazione, solo lezioni di vita per farci diventare persone migliori. Ti abbiamo cercato e ti troveremo sempre nel nostro cuore. Con te abbiamo reso indelebile un periodo periodo bellissimo della vita non solo nostro, ma di tutti i sampdoriani. Noi siamo tutti qui nel tuo nome e nel nome della Sampdoria. È nella tempesta che si vedono i veri marinai. Ciao Luca, ti vogliamo bene". Da brividi anche la coreografia della Gradinata Sud. Un maxi striscione con la scritta 'Il tuo coraggio, la nostra forza' e sotto una gigantesca bandiera col volto di Vialli.