Tributo per Vialli a Marassi, c'è anche Mancini in videochiamata

La Sampdoria ricorda Vialli: lacrime al Ferraris con i compagni dello scudetto

Mancini in videochiamata al tributo

Il commissario tecnico della Nazionale, infatti, non si trovata fisicamente a Genova per il tributo a Gianluca Vialli, ma ha comunque partecipato in collegamento grazie ad una videochiamata con Attilio Lombardo. A suo modo Mancini è stato presente per l'omaggio da brividi del Marassi per l'amico Vialli.