Stankovic scoppia in lacrime in diretta tv: se ne va dopo una domanda

GENOVA - Il gol di Piccoli al 93' ha regalato all'Empoli l'aritmetica salvezza, ma ha anche rovinato l'ennesima partita della Sampdoria, ormai in Serie B. Alla fine i tifosi doriani non hanno potuto gosersi nemmeno stavolta il sapore della vittoria, uscendo delusi per l'1-1 arrivato sul gong. Nel post gara Stankovic ci ha messo come al solito la faccia e si è anche commosso.