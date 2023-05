Barnaba, Radrizzani, Wrm Group, Zanetti: fate presto, per la Samp

Il 26 maggio sarà una data cruciale per la Samp, appena retrocessa in Serie B. Quel giorno si riunirà l'assemblea straordinaria degli azionisti che esaminerà il piano di ristrutturazione del debito, determinante per l'intesa con le banche e per i potenziali investitori o già in campo o che stanno per scendere in campo. Allo stato attuale sono quattro: Alessandro Barnaba, il più tenace, avendo presentato la quinta offerta in cinque mesi per l'acquisto della Sampdoria. Il fondatore del fondo Merlyn Advisors, a suo tempo uno dei principali consulenti di Dan Friedkin nell'acquisto della Roma, dal 2020 è il proprietario del LIlle, campione di Francia nel 2021 con Maignan e Ikoné. L'ultima proposta di Barnaba per i blucerchiati prevede 50 milioni di euro da iniettare subito nelle esangui casse sociali e un piano di ristrutturazione del debito attorno ai 150 milioni di euro.