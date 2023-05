Sampdoria, Radrizzani a Bogliasco per trattare l'acquisto del club

GENOVA - "Si può fare? Speriamo, dita incrociate". Sono le uniche parole concesse ai microfoni di Sky da Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds in Premier League e oggi a Bogliasco dopo l'entrata in scena per provare a rilevare la Sampdoria. Ad accoglierlo Alberto Bosco, uno dei membri dell’attuale consiglio d’amministrazione. Pronta un’offerta per rilevare il club. Con Radrizzani ci sarebbe anche il socio Matteo Manfredi, con il sostegno di Jordan Rocca, giovane imprenditore genovese che vive a Londra e tifosissimo della Samp.