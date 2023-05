Sampdoria, ecco l’asse Qatar-Radrizzani

GENOVA - È scattato il conto alla rovescia, fino a lunedì quando ci sarà l’assemblea degli azionisti della Sampdoria in seconda convocazione ogni istante potrebbe consegnare finalmente un nuovo futuro alla società. Di certo Andrea Radrizzani ha dato un’accelerata che potrebbe essere decisiva. Dalla Francia non hanno dubbi, il proprietario del Leeds avrebbe trovato un accordo con Qatar Sports Investments, il fondo qatariota di Nasser Al-Khelaifi che controlla il Psg: l’idea sarebbe quella di affiancare Radrizzani nell’operazione per l’acquisto della Samp con una quota di minoranza. Un passo concreto per essere protagonista nel calcio italiano e coinvolgere il club ligure in un progetto che potrebbe riguardare altre realtà europee come il Malaga e il Braga.

Le parole del presidente Lanna: “Sono ottimista”

Ad oggi Radrizzani senza dubbio ha allungato su Alessandro Barnaba del fondo Merlyn Partners che da più tempo stava lavorando sul dossier Sampdoria. «Fiducia? Io sono prudente ma ottimista, non posso aggiungere altro ma c’è tanta gente che sta lavorando. Non c’è nessuno in vantaggio, vedremo andando avanti chi proporrà le condizioni migliori», ha detto ieri il presidente della Samp, Marco Lanna. E Barnaba, proprietario anche del Lille, potrebbe giocare la carta, proprio lunedì, dell’aumento di capitale durante l’assemblea degli azionisti. Servirebbe anche l’ok di Ferrero ma si sta lavorando per trovare una soluzione anche nel caso in cui non ci fosse il suo via libera. Oggi alle 15.30 è programmata l'assemblea degli azionisti, ma dovrebbe andare deserta e dunque tutto sarà rimandato a lunedì. La tifoseria doriana si è data appuntamento intorno alle 18.30 per un corteo sotto la sede della Samp. Insieme verso lo stadio per l'ultima gara casalinga col Sassuolo: l'occasione per ribadire che bisogna dare un futuro certo e importante al Doria.