Cessione Samp, è volata finale

GENOVA - Siamo alla volata finale, questione di centimetri per trovare l’uomo giusto che sogna il ponte di comando della Sampdoria che verrà. Sono montagne russe stile luna park, le quotazioni di Andrea Radrizzani e Alessandro Barnaba per l’acquisto del club sono frenetiche: ci vuole poco per cambiare l’ordine della pole position, tutto può succedere. Il presidente del Leeds è ancora in leggero vantaggio ma il numero uno del Lilla sta lavorando per avvicinarsi all’intesa con le banche, creditori principali della società blucerchiata. Gestio Capital di Matteo Manfredi, socio di Radrizzani, rilancia spiegando che è stata presentata un’offerta per la Sampdoria: “La società agisce infatti in qualità di Asset Manager dell'operazione, nella quale investono Aser Ventures (che fa capo a Radrizzani, ndr) e Qatar Sports Investment", si legge in una nota. Dunque confermato il contatto con il fondo qatariota di Nasser Al-Khelaifi che controlla il Psg ma l’interessamento diventerebbe concreto soltanto nel momento in cui il presidente del Leeds dovesse diventare azionista di maggioranza del club ligure, a quel punto il Doria potrebbe essere una realtà interessante per il progetto di investimenti in Europa di Qatar Sports Investment.