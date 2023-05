Quagliarella in lacrime saluta la Samp e svela: "Ho un obiettivo"

Nel match della 37esima giornata di Serie A la Sampdoria ha dimostrato tutto il suo orgoglio nella partita contro il Sassuolo . I blucerchiati sono riusciti a pareggiare la gara contro i neroverdi dopo esser andati in svantaggio per 2-1 e i tifosi, nonostante l'aritmetica retrocessione in Serie B, hanno dimostrato tutto il loro attaccamento alla squadra salutando Fabio Quagliarella che potrebbe aver disputato il suo ultimo match nel massimo campionato italiano a Marassi .

Le parole di Quagliarella dopo Sampdoria-Sassuolo

Dopo aver ricevuto dai suoi tifosi, nel match contro il Sassuolo, un tributo degno di una vera e propria bandiera Fabio Quagliarella ha lasciato il campo in lacrime dopo la sostituzione al 88' decisa da Stankovic. I tifosi della Sampdoria lo hanno osannato e l'attaccante italiano ha ricambiato tutto il loro amore nel post partita dichiarando: "Le emozioni sono indescrivibili, li ho salutati perchè sicuramente questa è l'ultima in Serie A davanti al mio pubblico, era giusto salutarli. Io mi sento ancora di poter dare una mano a questa società, vorrei riportarla dove l'ho lasciata questa sera. Ho questo obiettivo, se la società nuova vorrà potrà contare su di me. Voglio riportare questa piazza dove merita, non merita la B: era giusto e doveroso salutarli, il mio contratto scadrà, ma spero con tutto il cuore di essere qui tra un mese e ripartire. È stata un'annata disastrosa sotto tutti i punti di vista, gli unici che hanno vinto, ma non per essere lecchino, sono questi tifosi, per tutto il campionato ci hanno incitato, così non li avevo mai visti. L'ultima col Napoli? Forse è la chiusura perfetta, sarà un'altra giornata ricca d'emozioni".