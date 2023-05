Cessione Sampdoria, sì a Radrizzani: tutti i dettagli dell'accordo nella notte

GENOVA - Nonostante la retrocessione in sere B certificata sul campo, i tifosi della Sampdoria possono tirare un sospiro di sollievo. Nella notte è stato trovato l’accordo per la cessione della società blucerchiata che rischiava di dover portare i libri in tribunale. La svolta è arrivata dopo la partita pareggiata a Marassi contro il Sassuolo; poco dopo la mezzanotte di ieri, il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria, ha firmato la prima bozza d’accordo con la Gestio Capital, fondo di Matteo Manfredi, che lavora in sinergia con l’Aser Ventures dell’attuale presidente del Leeds United Andrea Radrizzani.