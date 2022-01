Sassuolo, è Berardi il calciatore positivo al Covid: l'annuncio della compagna

È Domenico Berardi il positivo in casa Sassuolo. La scorsa settimana la società neroverde aveva infatti comunicato la positività di un calciatore ma aveva mantenuto l'anonimato. A rivelare l'identità del contagiato è stata Francesca Fantuzzi, influencer e compagna del numero 25 degli emiliani. Dopo aver saltato la gara di domenica scorsa contro l'Hellas Verona, l'attaccante non prenderà parte nemmeno alla sfida di Coppa Italia del Mapei Stadium contro il Cagliari. Nel post pubblicato su Instagram da Francesca Fantuzzi si legge: "Il Covid è entrato anche in casa Berardi, fortunatamente io e dome l’abbiamo passato in pochissimi giorni. Adesso aspettiamo anche te piccolino. Io ho sfruttato e sfrutterò tutto il tempo per concentrarmi sul Matrimonio".