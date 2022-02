Ciervo: "Sassuolo squadra giusta per esprimermi al meglio"

SASSUOLO - La campagna acquisti invernale del Sassuolo ha guardato, ancora una volta, al futuro. Tra i volti nuovi del club neroverde c'è anche Riccardo Ciervo , attaccante classe 2002: "Il primo impatto è stato bellissimo - assicura il nuovo attaccante a disposizione di Alessio Dionisi - sono stato accolto benissimo da staff e compagni. Non vedo l’ora di cominciare: sono convinto di poter dare molto qui, anche perché il mister, che ritengo tra i migliori in circolazione, usa un modulo che mette in risalto le mie caratteristiche. Sono un esterno veloce e con tecnica, per me è indifferente giocare a destra o a sinistra. Voglio crescere come calciatore e dare una mano alla squadra a fare il meglio, sarò di certo molto stimolato dall’avere accanto giocatori molto forti come quelli che ci sono qui. Il numero 11 mi ha sempre portato fortuna fin da piccolo, per questo l'ho scelto. E poi è quello che ho sempre indossato".

"Anche Lorenzo Pellegrini mi ha consigliato di venire qui"

I primi passi nel grande calcio, Ciervo li ha mossi alla Roma: "Ho iniziato alla Polisportiva Carso - ricorda - in provincia di Latina, e devo molto a mister Del Prete. Giocavamo su campo di terra in cui mi sono fatto le ossa, poi dopo 6 anni c’è stato il passaggio alla Roma ed ero emozionato. Lì ho imparato tante cose, sia come persona che come calciatore: non smetterò mai di ringraziare la società, dove il mio punto di riferimento era Lorenzo Pellegrini che mi ha dato tanti consigli, tra i quali quello di venire al Sassuolo. Ma in realtà non mi è servito pensarci molto prima di accettare. Il primo allenamento con la prima squadra giallorossa è stato emozionante, perché c’erano tanti grandi giocatori sul campo con me. Avevo il cuore a duemila. Il passaggio alla Sampdoria è stato altrettanto importante, ricordo che all’esordio con il Napoli ero molto emozionato. Ringrazio la società per avermi permesso di vivere la prima esperienza vera tra i grandi".