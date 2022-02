Sassuolo, Dionisi: "Il merito della vittoria è di tutti, ora serve continuità"

MILANO - "Non avremmo creduto a nessuno ad inizio anno se ci avessero detto che avremmo fatto tutti questi punti in casa delle grandi": ora, invece, il Sassuolo ed Alessio Dionisi possono crederci. La vittoria nella San Siro nerazzurra, dopo quella contro il Milan e in casa della Juve, fanno dei neroverdi una vera e propria ammazza-grandi. Dionisi, però, tiene i piedi ben saldi a terra: "L’Inter veniva da una gara dura in Champions - spiega il tecnico del Sassuolo a Dazn - noi dovevamo sfruttare al meglio le nostre qualità per giocarcela a viso aperto e ce l’abbiamo fatta. I top player potenziali del Sassuolo? Ad oggi l’unico che ha già dimostrato qualcosa, in campo e fuori, è Berardi, mentre gli altri sono all’inizio del loro percorso. Tutti dobbiamo meritarci questi palcoscenici, ma abbiamo già perso qualche occasione in passato. I giocatori più esperti, comunque, hanno una bella predisposizione ad aiutare i più giovani". Aiutarli soprattutto a capire cosa Dionisi voglia dagli attaccanti: "All’inizio dell’anno - sottolinea il tecnico - avevamo un po’ di problemi sull’atteggiamento degli attaccanti: tutti, però, hanno imparato ad aiutare la squadra. L’obiettivo resta fargli fare poca strada all’indietro, anche se in partite come quella di oggi, in cui c’era da soffrire, serve anche il loro contributo. Prima ci veniva più difficile attaccare la profondità, perché i giocatori che abbiamo giocano meglio nel corto. Ma andare in avanti è un modo per creare più imprevedibilità, anche se non con tutti gli avversari riesce bene. In ogni caso noi vogliamo sempre giocarcela alla pari con tutti, anche se siamo consapevoli di dover a volte cambiare modulo in corsa, come fatto oggi".