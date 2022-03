Sassuolo, Dionisi alla pari con De Zerbi: stessi punti di un anno fa

SASSUOLO - Alessio Dionisi si è definitivamente preso il Sassuolo. Con la vittoria sul Venezia arrivata nell'ultimo turno di campionato, il tecnico neroverde ha eguagliato la classifica ottenuta lo scorso anno dal suo predecessore Roberto De Zerbi alla stessa giornata. Ma, nel computo, va inserito un dato tutt'altro che marginale: l'ex allenatore sassolese era infatti al terzo anno sulla panchina neroverde, mentre Dionisi è all'esordio, sia col Sassuolo che in Serie A. Un grande aiuto l'attuale allenatore l'ha ricevuto dai giocatori italiani, con Scamacca (scelto per leggere il giuramento di apertura del Torneo di Viareggio) e Berardi arrivati in doppia cifra e Raspadori subito dietro, a cui si aggingono Frattesi e Ferrari a completare il quadro dei bomber azzurri. Ma è il dato sull'età media dei marcatori a fare del Sassuolo un'eccellenza a livello europeo: nessuna squadra del continente ha mandato in gol più calciatori nati dopo il 1997. L'unico neo della stagione neroverde riguarda Filip Djuricic. Uscito alla mezz'ora della gara di andata con il Venezia, il serbo non è acnora a disposizione di Dionisi nonostante siano passati ormai quasi cinque mesi.