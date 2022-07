Mossa Sassuolo, Veron a un passo

Ritorno di fiamma con vista sul Palmeiras da dove può arrivare l'esterno offensivo Gabriel Veron . Il Sassuolo ha già seguito e trattato l'anno scorso questo talento che compirà vent'anni il prossimo 3 settembre e si è lasciato alle spalle una stagione partita bene e più complicata nella seconda parte dove ha segnato solo un gol, in Coppa Libertadores. Il mercato estero continua a essere al centro dei pensieri neroverdi che, dopo aver ufficializzato l'uruguaiano Agustin Alvarez, adesso hanno messo nel mirino quest'altro altro sudamericano come profilo particolarmente gradito per le eccellenti referenze raccolte nel tempo. Il piano per definire l'operazione è stato messo a punto nei particolari e l'approdo di Veron viene dato per probabile. L'ad Giovanni Carnevali mette la linea verde come priorità e ha in agenda di parlare con la Juve di Fagioli e Ranocchia anche se solo dopo aver delineato il quadro delle partenze dando un'occhiata al prospetto anagrafico generale della rosa. Per Scamacca non c'è solo il Psg, che ha messo sul piatto 40 milioni più bonus per arriva a 50: segnali li hanno mandati pure Atletico Madrid, Arsenal e Newcastle.

Pista turca

Per Kaan Ayhan c'è il Monza in pressing, ma non solo. Il difensore centrale classe 1994 e il Sassuolo valutano l'interesse del Trabzonspor, la cui prima offerta è stata però ritenuta troppo bassa. Stando a quanto riferito da Fotomaç, ora il Trabzonspor sarebbe pronto ad arrivare a 4,5 milioni sui 5 richiesti dai neroverdi che presero il ragazzo 2 anni fa per 2 milioni dal Fortuna Dusseldorf.

Giovanili

Emiliano Bigica è stato confermato, insieme al vice Cosimo Francioso, alla guida della Primavera per la 3a stagione. Il responsabile del vivaio, Francesco Palmieri, ha annunciato cambiamenti nelle altre squadre visto che Emmanuel Cascione ha lasciato l'Under 18 per la Pistoiese in C, così come non resteranno Filippo Pensalfini all'U17 e Filippo Baiocchi all'U16. Tra i nuovi tecnici in arrivo Simone Pavan, 48 anni, ex Sampdoria e in C con la Vis Pesaro.