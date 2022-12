L’ U.S. Sassuolo Calcio è fermamente convinta della funzione sociale dello sport e considera il gioco del calcio come uno strumento di formazione, educazione ed aggregazione per gli atleti che si avvicinano a tale disciplina sportiva

GENERAZIONE S è un progetto innovativo, gratuito e distintivo di responsabilità sociale, dedicato a tutti i giovani atleti, con l’obiettivo di promuovere la crescita sportiva e personale, condividendo i valori e le metodologie del Sassuolo Calcio. Il progetto si rivolge a tutte le realtà sportive maschili e femminili in tutta Italia, proponendo la realizzazione di programmi gratuiti per condividere, attività, eventi e percorsi di formazione Il tuo browser non supporta questo video Trasferire il know how di un club professionistico alle società dilettantistiche, dando loro un supporto concreto e stimolando tutti i ragazzi che vogliono praticare sport. Eventi, convegni - sia a Mapei Stadium che al Mapei Football Center – e una serie di attività destinate al mondo dilettantistico e alle scuole. Il tutto, a costo zero. Il Mapei Stadium, inoltre, ospita da sempre grandi eventi di carattere nazionale e internazionale: Nazionale Maggiore, Under 21, le finali del Campionato italiano Primavera, la Finale di Coppa Italia. Molti di questi appuntamenti, realizzati con associazioni e realtà che si occupano di disabiltà, consenteno al club di lanciare un messaggio importante che va al di la del discorso sportivo. Dare la possibilita anche ha chi ha difficoltà importanti di vivere alcuni momenti di grande gratificazione. Il tuo browser non supporta questo video Clicca qui per guardare il video integrale del nostro speciale "Mapei Football Center, la casa dell'US Sassuolo"



Si ringrazia l'US Sassuolo per l'ospitalità e la fattiva collaborazione nella realizzazione di questo speciale.