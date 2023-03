Dionisi attacca Mourinho: dura risposta dopo lo sfottò alla Roma con l'acqua

REGGIO EMILIA - Alla vigilia della gara contro lo Spezia, l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro i liguri di Semplici. Il tecnico dei neroverdi nei giorni scorsi era stato citato da José Mourinho a Sky nel post partita di Roma-Real Sociedad, gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League vinta dai giallorossi 2-0: "Nel finale di partita mi sono ricordato che ieri il Bayern Monaco aveva Mané, Sané e Gnabry in panchina. A me ne basterebbe uno di loro per metterlo al posto di Dybala e magari avremmo vinto con più gol di scarto. È dura, ma i ragazzi sono stati fantastici. Ora c’è il Sassuolo, Dionisi sta a casa tranquillo a bere un’acqua frizzante (ride, ndr), ma ce la giocheremo". Il Sassuolo è andato poi a vincere 4-3 in casa della Roma tre giorni dopo in campionato...