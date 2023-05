Sassuolo, compleanno da dimenticare per Alvarez: cosa è successo

SASSUOLO - Brutta tegola per il Sassuolo, che nel corso della seduta dall'allenamento di ieri, ha perso Agustin Alvarez Martinez per un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per il resto della stagione e probabilmente per l’inizio del prossimo campionato. Confermata quella che, anche in un primo momento, sembrava la diagnosi: rottura del legamento crociato anteriore. Un brutto compleanno quindi per Agustin Alvarez, che proprio oggi compie 22 anni.