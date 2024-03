Sassuolo, Ballardini nuovo allenatore al posto di Dionisi: è ufficiale

Ballardini al Sassuolo, il comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Davide Ballardini l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico). La Società ringrazia sentitamente Emiliano Bigica per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Il tecnico torna ad allenare la Primavera". Il Sassuolo è terzultimo in Serie A, a quota 20 punti, in condominio con Verona e Cagliari e con tre lunghezze di ritardo da Frosinone e Udinese.