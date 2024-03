Berardi shock, oggi l'operazione: dove andrà e quando potrà tornare in campo

VERONA - Il rientro da titolare, col solito piglio da trascinatore, nel giorno in cui il Sassuolo inaugurava il nuovo corso: si è dissolta in pochi attimi ogni buona intenzione, con annessa l' uscita di scena dalla possibilità di partecipare al prossimo Europeo . L'immagine di Berardi in lacrime , costretto a salutare il campo e pure questa stagione, probabilmente minerà gli equilibri di un Sassuolo ora penultimo e alle prese con la crisi. Quattro sconfitte consecutive, con questa di Verona, in trasferta il conto porta invece a sei scivoloni di seguito. L'esordio di Davide Ballardini in panchina è diventato più traumatico che mai. Berardi - uscito dallo stadio in stampelle - oggi si sottoporrà all' intervento chirurgico al tendine d'Achille in Finlandia. I tempi di recupero non gli permetteranno di vestire la maglia della Nazionale agli Europei in cui l'Italia si sta per presentare da campione in carica. Berardi, fermatosi dopo la partita con la Juve per problemi al menisco, chiude in largo anticipo questa stagione con nove gol. Tutto questo mentre il Sassuolo sta decisamente precipitando.

Berardi, la vicinanza del club

Berardi s'era appena fatto ingolosire da un rinvio sbagliato di Montipò. Il Sassuolo era anche lanciato verso un finale da assalto ordinato quando il crac del capitano ha tolto energia e nerbo. Proprio all'andata contro il Verona, l'uomo-simbolo del Sassuolo si era fatto carico di una doppietta. E' passato oltre un girone, tra criticità e infortuni. Il rientro da titolare ha fatto rima con la sciagura dell'ennesimo stop per Berardi. Anche il portiere Consigli ha posto l'accento sul traguardo di giugno, a questo punto inarrivabile per il suo compagno. «C'è un Europeo, Berardi ha lavorato duro per rientrare oggi (ieri, ndr) e stava facendo bene. Oltre che per il giocatore mi dispiace per il mio amico Domenico: è dura». La moglie di Berardi, Francesca Fantuzzi, ha espresso solidarietà a mezzo social: «Tornerai più forte di prima. I tuoi bimbi torneranno ad esultare e tifare per te con tanto amore e tanta pazienza tutto si sistemerà. Ti amiamo». Le parole di Ballardini, a caldo, avevano lasciato intendere che si trattasse di un problema serio. «Ho paura che sia più di un sospetto, la lesione al tendine: il Sassuolo saprà giocarsela per la salvezza comunque».

La vicinanza dell’ex tecnico Di Francesco

In serata, dopo il pareggio del Frosinone contro il Lecce, sono arrivate anche le parole di Eusebio Di Francesco che è stato il primo allenatore di Berardi in serie A. «Stavo guardando la partita, prima che cominciasse la nostra: è un vero peccato, perché per me Berardi sarà sempre come un figlio. Gli faccio un grosso in bocca al lupo e spero che possa riprendersi presto».

(a.s.ag.)