"Sassuolo, La rinascita": arriva la miniserie sulla storica promozione in Serie A

A poco più di due mesi dalla storica promozione in Serie A, arriva “Sassuolo, La Rinascita”, una miniserie per celebrare il ritorno dei neroverdi nella massima serie, a solo un anno dalla retrocessione. Distribuita gratuitamente su DAZN a partire da venerdì 20 giugno 2025, la serie, articolata in cinque puntate da circa 20 minuti ciascuna, ripercorre il cammino trionfale del Sassuolo nel campionato di Serie B. Con immagini inedite, interviste esclusive e contenuti dietro le quinte, il documentario offre uno sguardo autentico sulla stagione che ha riportato il club nel grande calcio.