Intrigo Muharemovic, sarà duello di mercato tra Juve e Inter. Carnevali aspetta la Premier

L'intrigo di maggio ha tre teste. La prima è quella del Sassuolo , che ha riscattato un anno fa Tarek Muharemovic dopo averlo prelevato nel 2024 in prestito con obbligo da due milioni in caso di promozione, più il 50% della futura rivendita alla Juventus . Che è il secondo personaggio di questo impiccio, chiudendo il triangolo con il terzo, cioè l'Inter . Tocca fare un passo, breve, indietro: nelle scorse settimane i nerazzurri erano vicinissimi a concludere l'acquisto del bosniaco - grande protagonista nello spareggio vittorioso di Zenica contro l'Italia - per una cifra che rientrava fra i 25 e i 30 milioni di euro , bonus inclusi. Lo stipendio non sarebbe stato un problema, visto che per ora non guadagna come un giocatore da big.

Inter, una frenata non preventivabile

Poi, però, c'è stato uno stop. Una frenata che probabilmente non era preventivabile. E ora non è escluso che ci possano essere altri litiganti a contendersi il cartellino, magari lontani dalla Serie A. Tanto più che Giovanni Carnevali ha indetto e svolto un viaggio a Londra per ragionare su offerte per lo stesso Muharemovic e per Ismael Koné, altra referenza di lusso della gioielleria neroverde. I loro profili, in pochissimo tempo, hanno avuto un'impennata di prezzo proprio per l'ottima stagione disputata agli ordini del tecnico Fabio Grosso.

La Juventus ha il 50% sulla futura rivendita

Così per Muharemovic bisogna fare i conti con la Juventus, che ha sì il 50% della futura rivendita, ma che può anche pensare di rinforzare la propria difesa proprio con il bosniaco. In linea teorica può offrire nettamente di più rispetto all'Inter, almeno nella cifra che andrebbe al Sassuolo. Non è un tema da poco, perché dopo i profili alla Rüdiger quello di Muharemovic è in cima alla lista di Chiellini. L'evoluzione è lì da vedere: 31 partite, 2 gol e 2 assist, al primo campionato vero di Serie A. In più le caratteristiche: può giocare in qualsiasi tipo di difesa ed è mancino, sposandosi perfettamente con chi cambia decisamente le prestazioni della retroguardia di Spalletti, cioè Bremer. A questo punto perché privarsi della possibilità di affondare e, magari, compiere uno sgarbo ai rivali di sempre? Così ci sono state diverse pressioni, da parte bianconera, per cercare un acquirente all'estero oppure aspettare fino al termine della stagione per capire se sarà Champions per la Juve oppure no. Del resto per il Sassuolo è una vittoria in entrambi i casi, perché incasserebbe un ammontare maggiore in confronto a quello prospettato dall'Inter.

Muharemovic: la partenza non è in discussione, la destinazione finale sì

Così non è in discussione la possibile partenza, quanto la destinazione finale. Va detto che lo stesso difensore era nel mirino dell'Inter come post Bastoni in caso di addio in direzione Barcellona. Probabile che, senza il quarto posto, la Juve possa mollare la presa per avere capitali da investire poi nel mercato chiesto da Luciano Spalletti, lasciando il via libera anche all'Inter.

Per ora però lo stand by è servito: per capire quale sarà il finale bisognerà attendere almeno una decina di giorni, la conclusione di questo campionato. Poi sarà presa una decisione velocemente, anche perché in mezzo ci sarà il Mondiale con la Bosnia qualificata al posto degli azzurri.