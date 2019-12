Spal, Semplici: "E' mancato il risultato, non la prestazione"

ROMA - "Sull'autogol di Tomovic ho pensato 'quest'anno è dura'. Comunque non era facile venire a Roma e limitarli riuscendo a creare situazioni importanti nonostante le tante assenze, abbiamo fatto un gran primo tempo". Questo il pensiero di Leonardo Semplici dopo la sconfitta dell'Olimpico, 3-1, con la Roma. "Nella ripresa l'autogol ha un po' cambiato le cose - ha spiegato l'allenatore della Spal ai microfoni di Sky -, poi la situazione del rigore in cui siamo stati un po' ingenui. Io in discussione? Alleno la Spal, una squadra che lotta per salvarsi, è normale essere in discussione. Sicuramente tanti episodi e infortuni gravi, oggi l'autogol e i due rigori sbagliati nelle ultime settimane che hanno portato via punti importanti...potevamo essere in una posizione più consona. Facciamo fatica a fare punti, ma non nel fare la prestazione: possiamo comunque uscirne" ha concluso Semplici.

