Spal, Semplici: "Una vittoria che serviva. Iago e Bonifazi? Farebbero comodo"

BERGAMO - "Campionato riaperto? Me lo auguro, serviva una gara e una vittoria del genere contro una grande squadra come l'Atalanta". E' logicamente al settimo cielo Leonardo Semplici dopo l'impresa della Spal capace di vincere 2-1 in casa dell'Atalanta. "Già a Firenze non meritavamo di perdere, ma questi tre punti devono ridare fiducia a tutto l'ambiente. Nel girone d'andata non abbiamo fatto bene, ma i ragazzi hanno sempre dato tutto, sapevamo qual era il nostro percorso quest'anno. Alleno un gruppo di ragazzi veramente importante, tra infortuni e altre situazioni, anche di demerito, abbiamo sempre lavorato con fiducia e convinzione, questo gruppo ogni domenica ha dato tutto. Ho sempre detto che ci sono le qualità per superare una situazione del genere. Iago Falque? Lui e Bonifazi ci farebbero molto comodo, Kevin lo conosciamo bene, Iago anche, magari può essere l'anno buono per giocare con la Spal. La società ha portato Dabo e spero possa proseguire per renderci ancora più competitivi" ha chiosato Semplici.

