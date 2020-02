Di Biagio: "La Spal è viva, ma servono 3 punti prima possibile"

FERRARA - "Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno fatto tutto quello che abbiamo preparato in settimana". Questa l'analisi del tecnico della Spal Gigi Di Biagio dopo la sconfitta 2-1 casalinga subita con i bianconeri. La prestazione, però, è stata di alto livello: "Con la Juve non puoi sbagliare neanche un minuto e nella ripresa ci siamo un po' allungati - ha spiegato a Sky Sport -, ma non posso rimproverare nulla alla squadra. Ripartire dalla prestazione di oggi? Ho visto una squadra viva e con voglia di giocare, che non sembra avere i punti che ha. Certo abbiamo bisogno di una vittoria, oggi ci speravo, ma onestamente non potevo chiedere di più ai ragazzi. Il primo gol l'abbiamo subito perchè abbiamo provato a rimanere corti con il centrocampo, serviva una lettura più veloce da parte di qualcuno, ma servivano le linee strette. Sono dettagli importanti, nella gara bisogna rimanere compatti soprattutto contro squadre di questo calibro. Abbiamo cambiato modo di giocare dopo tanti anni e mi serviva un giocatore che dettasse i tempi come Valdifiori, non giocava da tanto e mi sta dando buone risposte. Se manteniamo questo atteggiamento contro le squadre sulla carta alla nostra portata, potremo dire la nostra. Dobbiamo vincere per forza il prima possibile, solo così si può dar seguito alle prestazioni" ha concluso Di Biagio.

SPAL-JUVE 1-2: LA CRONACA