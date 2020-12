LA SPEZIA - Brutte notizie per Vincenzo Italiano e il suo Spezia che, nel prossimo turno di campionato al "Manuzzi" contro la Lazio, non avrà a disposizione Federico Mattiello. Gli esami diagnostici svolti sul difensore hanno evidenziato "una lesione adduttoria alla gamba sinistra", riportata in occasione di uno scontro di gioco nella gara di Coppa Italia contro il Bologna. Prosegue il recupero di Andrey Galabinov e Jeroen Zoet, rientro graduale in gruppo per Daniele Verde e Tommaso Pobega.