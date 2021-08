Motta e il tracollo con la Lazio: "Spezia, è colpa mia"

ROMA - Un vero tracollo che non si può giustificare neanche con l'espulsione. Ne e consapevole il tecnico dello Spezia Thiago Motta, che ha analizzato ai microfoni di DAZN il ko 6-1 in casa della Lazio. "Non abbiamo fatto una buona gara e sappiamo di dover fare meglio. A Cagliari siamo andati sul 2-0 e abbiamo anche rischiato di perderla, mentre stasera abbiamo iniziato anche troppo bene (vantaggio immediato firmato Verde, ndr). Serve migliorare ma la responsabilità è solo mia. Negli spogliatoi abbiamo parlato e sicuramente con l'Udinese vedremo un'altra squadra. Difendere diversamente? Siamo andati in difficoltà contro una squadra importante, cercando di recuperare alti il pallone ma senza riuscirci. Ora pensiamo all'Udinese, abbiamo due settimane per prepararci" ha chiosato Motta.