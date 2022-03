Spezia, arriva il rinnovo per Gyasi: accordo fino al 2025

LA SPEZIA - Lo Spezia rinnova la fiducia ad Emmanuel Gyasi per altri tre anni: è infatti stato ufficializzato il rinnovo dell'accordo tra l'attaccante ghanese classe '94 ed il club, ora valido fino al 30 giugno 2025. Con all'attivo 139 presenze, 22 gol e 17 assist, Gyasi ha conquistato l'ammirazione di tutto l'ambiente spezzino, a partire dal presidente Philip Platek: "Emmanuel Gyasi è un simbolo di questa squadra - ha assicurato il numero uno del club ligure - e un esempio da seguire per tutti i giovani. Abnegazione, impegno, serietà, unite a indiscusse doti atletiche e tecniche, sono solo alcune delle sue qualità e siamo orgogliosi di poter annunciare oggi il suo rinnovo". Lo stesso Gyasi ha commentato con entusiasmo la notizia del rinnovo: "Sono molto contento - ha affermato - di aver siglato questo rinnovo. Ora concentrazione massima per centrare la salvezza. Ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti e come sempre farò di tutto per ripagarla sul campo".