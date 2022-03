Spezia, Motta: "Juve da scudetto, ma non rinunciamo ai nostri princìpi"

LA SPEZIA - La sfida con la Roma, con il pareggio sfuggito al minuto 99, sarà il biglietto da visita dello Spezia per la sfida di domenica in casa della Juventus. Nel presentare la sfida coi bianconeri, il tecnico delle Aquile Thiago Motta è ripartito proprio da quanto visto contro i giallorossi per dimostrare che la sua squadra sa come affrontare le big della Serie A: "Nella partita con la Roma - ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa - mi è piaciuto tantissimo il carattere mostrato dalla squadra, soprattutto con un uomo in meno. Il risultato, invece, non mi è piaciuto per niente. Siamo rimasti in partita fino alla fine contro una squadra forte come la Roma, che staziona nei piani alti della classifica: questo deve darci fiducia per le prossime partite. I pochi cambi? Chi era in campo in quel momento stava facendo bene ed era in buone condizioni. Volevamo portare a casa un punto, purtroppo non è andata così ed ha vinto una squadra molto forte e costruita per stare in Europa. Di gol subìti nel finale se ne sono visti spesso in questo campionato, anche noi abbiamo vinto all’ultimo minuto in alcune partite. La stanchezza ci sarà sempre, ma vale per tutte le squadre. Dobbiamo capire che tipo avversario abbiamo di fronte e per le prossime partite cercare di gestire meglio gli ultimi minuti, in modo da portare a casa il miglior risultato possibile". Lo Spezia non sarà al completo: "Abbiamo ancora un allenamento prima della sfida con i bianconeri - ha spiegato Motta - penso sempre a mettere la miglior squadra contro la prossima avversaria. Sarà una partita difficile, andremo lì a fare la nostra partita, con lo stesso spirito e gli stessi princìpi di gioco. Quello che fa Kiwior in campo non può essere replicato da nessuno, in ogni caso abbiamo giocatori che con caratteristiche diverse possono fare ben come lui".