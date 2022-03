Spezia, Motta: "Col Cagliari sfida importante: non vediamo l'ora di giocare"

LA SPEZIA - Gli scontri diretti in zona salvezza valgono doppio in questa fase della stagione. Lo Spezia , che attende il Cagliari sabato nel primo dei tre anticipi, lo sa perfettamente: "La partita di domani - assicura in conferenza stampa il tecnico delle Aquile Thiago Motta - la affronteremo con molta fiducia viste le ultime buone prestazioni. Nonostante le ultime sconfitte stiamo dando continuità al nostro gioco: certamente vogliamo cambiare l’esito delle partite, ma finora abbiamo percorso la strada gusta. Col Cagliari mi aspetto una bella partita. Abbiamo grande rispetto per il Cagliari e per il suo allenatore. Per noi sarà una partita importante che non vediamo l’ora di giocare e vincere, come tutte le sfide che affrontiamo. Dovremo essere bravi a leggere i momenti della partita e gestirli al meglio. Partiremo dal primo minuto per mettere in campo le nostre idee per e vincere. Mi aspetto il miglior Cagliari possibile, parliamo di una squadra esperta e che sa gestire i momenti molto bene. Dovremo essere molto concentrati. Abbiamo affrontato squadre come Napoli , il Milan e altre squadre che naturalmente giocano campionati diversi dal nostro. Ma lo abbiamo fatto con la stessa idea: dunque affronteremo il Cagliari come squadra, dovremo capire i momenti della partita e affrontarli con entusiasmo ed energia. Quella è la nostra forza e sarà così fino alla fine. Il recupero tra Venezia e Salernitana è importante giocarla il prima possibile - ha concluso Motta - sia per l’immagine che diamo del nostro campionato all'estero, che per noi stessi. Sono convinto che chi di dovere farà al meglio il proprio lavoro e che si giocherà il prima possibile"

"Nzola pronto per le prossime gare"

Contro la Juventus i liguri sono incappati nella quarta sconfitta consecutiva, arrivata comunque al termine di una prestazione tutt'altro che negativa: "Solo due cambi con i bianconeri? Stavamo molto bene - sottolinea Motta - non c’era motivo di cambiare la squadra che stava cercando di ottenere il pareggio. In quel momento in campo c’erano i giocatori migliori. Kovalenko e Bourabia mi sono piaciuti: hanno dato continuità a ciò che i compagni stavano facendo. La posizione di Agudelo vista a Torino non è un esperimento: in allenamento lo proviamo sia centrocampo che in attacco. È un ragazzo che è in un ottimo stato di forma, sta bene e vedremo per domani dove impiegarlo per farlo rendere al meglio. Nzola? Viene da un infortunio, si è allenato solo due giorni con la squadra. Lui voleva esserci domani, come è normale che sia, ma penso che lo terrò a riposo per permettergli di tornare in condizione. Vedremo per le prossime partite. Lui ha tutta la nostra fiducia ed il nostro sostegno. Viene da un infortunio, è stato due giorni con noi ma in questo momento deve riprendersi a livello condizione fisica. Con il Cagliari ci aspettiamo tanti tifosi: per noi saranno uno stimolo in più. Abbiamo bisogno di loro, come è sempre accaduto nelle partite in casa. La città e i tifosi sono una tutt’uno con la squadra, hanno sempre apprezzato il grande impegno dei ragazzi". Ex giocatore del Paris Saint-Germain, Motta ha voluto parlare anche del ko dei francesci in Champions League contro il Real Madrid: "Mi dispiace per la sconfitta del PSG - assicura l'italo-brasiliano - ho tanti amici e compagni con cui ho giocato. Conosco molto bene la loro tristezza perché sono una squadra forte che ha sempre la possibilità arrivare fino in fondo alle competizioni. Non è stato questo l’anno giusto: mi dispiace per loro e per il presidente, che conosco bene e dà sempre il massimo per potere ottenere i risultati e centrare gli obiettivi. A questo livello si deve lottare fino alla fine, ma questo è il calcio: speriamo l’anno prossimo sia quello buono".