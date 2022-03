Spezia: scarico per Manaj, fisioterapia per Sala, differenziato per Bourabia

LA SPEZIA - Lo Spezia rinfrancato dalla vittoria nello scontro salvezza col Cagliari, questa mattina è tornato in campo ad allenarsi. Motta e il suo staff, hanno fatto svolgere alla squadra una attivazione tecnica, seguita da esercitazioni su rapidità e possesso palla, sviluppi offensivi, con la classica partitella finale a campo ridotto, a decretare la fine dell'allenamento. Capitolo infortunati: lavoro di scarico per Manaj, fisioterapia invece per Jacopo Sala; differenziato per Bourabia causa un affaticamento muscolare. Domani è prevista un'altra seduta.