LA SPEZIA - Lo Spezia continua ad allenarsi per preparare la sfida casalinga di sabato sera contro la Lazio. Nella seduta odierna, gli uomini di Thiago Motta hanno svolto delle attivazioni tecniche, sviluppi offensivi e una partitella finale. In gruppo Maggiore, mentre Sala ha svolto un lavoro differenziato. Terapie per Colley.