LA SPEZIA - Seduta mattutina per lo Spezia, in preparazione in vista del match di domenica alle 12:30 contro l’Atalanta. Riscaldamento tecnico, lavoro tecnico-tattico e partita finale a campo ridotto, questo il programma di Thiago Motta che ritrovato ad allenarsi assieme al gruppo Jacopo Sala. Ancora terapie invece per Ebrima Colley. Il programma di domani prevede una seduta mattutina.